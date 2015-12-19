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خبراء عسكريون: حركة تنقلات «الداخلية» ضربة استباقية وتغيير دوري لتجديد دماء الشرطة

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خبراء عسكريون: حركة تنقلات «الداخلية» ضربة استباقية وتغيير دوري لتجديد دماء الشرطة خبراء عسكريون: حركة تنقلات «الداخلية» ضربة استباقية وتغيير دوري لتجديد دماء الشرطة

كتبت – نانيس البيلي

وزير الداخلية

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، حركة تنقلات محدودة شملت عددا من قيادات الوزارة، شملت تغيير كل من مدير أمن الإسكندرية والجيزة ومساعدي وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، والأمن الاقتصادي، ومدير المنافذ، وقطاع الأمن، وقطاع الأمن العام، وقطاع شرق الدلتا، وقطاع الشئون المالية، وقطاع شؤون الضباط، ومساعدًا للوزير للتخطيط، ومديرًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

يقول اللواء الدكتور ممدوح عطية المحلل العسكري والأمني، إن حركة التنقلات المحدودة التي قامت بها الداخلية تأتي في إطار ضبط حالة الأمن والتأهب لأي مخاطر، مشيراً، في تصريح لوكالة «ONA»، إلى أهمية وضع الأجهزة الأمنية في حالة استعداد لمواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي قد تحدث فيما يعرف بـ”الضربة الاستباقية”.

من جانبه، قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمة ناصر العسكرية العليا ورئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق، إن حركة التنقلات بوزارة الداخلية هي نشرة سنوية  وتغيير دوري وليس شيء طاريء، موضحًا أن وزارة الداخلية تقوم به مرتين في السنة، الأولى في شهر يوليو والثانية في شهر يناير، وذلك لإحلال موظفين بالوزارة محل من انتهت مدتهم.

وأضاف «سالم»، في تصريح لوكالة «ONA»، أن حركة التنقلات داخل وزارة الداخلية ضرورية  ومهمة من أجل المحافظة على رفع كفاءة الجهاز الأمني وضخ شباب جديدة بالوزارة وتجديد دماء الشرطة وتنشيط العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها .

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