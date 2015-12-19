«المصرى للشئون الأفريقية»: احتجاجات إثيوبيا تؤثر على مباحثات «سد النهضة»

قالت عضو المجلس المصري للشئون الأفريقية، آماني الطويل، إن المظاهرات التي تشهدها أثيوبيا في إقليم أورومياجاءت تعبيرًا عن عدم الرضا على سياسة الحكومة بتوزيع أراضي صغار المزارعين على المستثمرين.

> وأوضحت الطويل خلال برنامج “السوق” على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن تلك المظاهرات سيكون لها تأثير على مفاوضات سد النهضة حالة تصاعدها، موضحة أن الوضع سيأخذ من قدرات السلطة السياسية وقدرتها على إدارة الملفات الخارجية.

> وأضافت أن هناك توقعات بأن تضرب مجاعة أثيوبيا في 2016، وستزداد الاحتجاجات ضد النظام وقتها، لافتة إلى أن السلطات تعاملت بعنف مع التظاهرات بشكل قد يتسبب في زيادتها، خاصة أن لها طابع عرقي وسياسي وليس اقتصادي فقط.