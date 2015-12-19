نشرة «ONA» للفضائيات| عمرو عبد الحميد في «الأتوبيس».. ورشا نبيل في مواجهة منير فخري.. و«الصاوي» في ضيافة صاحبة السعادة

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يناقش الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج ( حوار القاهرة) المذاع عبر شاشة ( سكاي نيوز ) أهم المشاكل ومطالب العاملين والمحصلين والسائقين هيئة النقل العام الذين هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية السبت.

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في حلقة تحت عنوان “المقاتل”، يحل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على شاشة سي بي سي، في حلقة خاصة يكشف فيها عن كيفية مواجهته لمرض فيروس سي، وكيف تغلب عليه ونجح في القضاء على المرض، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام الحادية عشر مساءاً.

http://onaeg.com/?p=2452680

يحل منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، ضيفا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة “سي بي سي”، في مواجهة لأول مرة وجها لوجه أمام راندا فؤاد، والدكتورة هالة يسري، ورشا نبيل، وذلك يوم غدا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

http://onaeg.com/?p=2452494

غداً.. منير فخري عبد النور يواجه هالة يسري ورشا نبيل في «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي | ONA -

http://onaeg.com/?p=2452494

قالت الراقصة نجوى فؤاد، إنها تنوى كتابة سيرتها الذاتية لتقديمها فى عمل درامي وليس فيلمًا سينمائيًا ، حيث أن حياتها تحتاج إلى عرض طويل أمام المشاهد .

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