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دعوة سائقي الشاحنات للالتزام باللوائح السعودية

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دعوة سائقي الشاحنات للالتزام باللوائح السعودية دعوة سائقي الشاحنات للالتزام باللوائح السعودية

دعت وزارة الداخلية مالكي وسائقي الشاحنات والقاطرات والمقطورات الأجنبية، إلى الالتزام بتنفيذ اللوائح الفنية الخاصة بحواجز الحماية في الشاحنات والقاطرات والمقطورات الأجنبية العابرة أو القاصدة للمملكة، والإطلاع على ما فيها، تجنباً لمنعهم من دخول الأراضي السعودية.

وكانت الوزارة تلقت رسالة من السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، بذلك الشأن وتفيد بأنه سيتم منع دخول الشاحنات والقاطرات غير الملتزمة باللوائح الفنية، والمخالفة لها، اعتباراً من 9 أبريل من العام المقبل.

وأصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح الفنية الخاصة بحواجز الحماية في الشاحنات وتحمل المواصفات الأرقام الفنية التالية:«SASO GSO 2112/‏2012» و«SASO GSO 2113/‏2012» و«2012 /‏2114 SASO GSO».

وقال العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، إن هيئة المواصفات والمقاييس في دولة الإمارات تبنت هذه المواصفات، كمواصفات قياسية للدولة عام 2011 والتزمت بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2015.

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