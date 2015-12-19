١٣ سبب وراء شعورك المستمر بالصداع

أولا: مسببات الصداع:

1- الإجهاد:

إن القلق والإجهاد والتوتر يعتبرون من احد أهم أسباب حدوث الصداع ويجب أن تحاول أن تحصل على قسطا من الراحة والاسترخاء الذهنى والنفسي فهذا هو العلاج المثل للصداع إذا كان السبب فيه هو الإجهاد والتوتر

2- النظر إلى الضوء الساطع

إن النظر إلى الضوء الساطع بقوة أو القرب من شاشة الكمبيوتر والحملقة بها لأوقات طويلة له دور كبير في أن يتسبب في حدوث الصداع ولذلك فحاول أن تستخدم مصباح مكتبي صغير بدلا من الأضواء الساطعة

3- الضوضاء

إن التعرض لوقت طويل إلى الأصوات العالية والضوضاء يؤدي أيضا إلى الشعور بالصداع ولذلك يجب ان تحرص على ألا تتعرض كثيرا للأصوات العالية ولا تستمع إلا إلى الأصوات الهادئة وإذا اضطررت إلى أن تتواجد في مكان فيمكنك ان تستخدم سماعات الأذن حتى تقلل من درجة الصوت الواصلة إلى أذنك

4- عدم انتظام النوم

إن عدم انتظام النوم وعدم الحصول على القدر الكافى من النوم يوميا والذي يكون غالبا ما بين ست إلى ثمان ساعات يؤدي إلى الأحساس بألم في الرأس وصداع ولذلك فاحرص على أن تنام بانتظام وتضبط موعد النوم وموعد الاستيقاظ وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرتا

5- استخدام بعض الأدوية

إن بعض الأدوية يكون من آثارها الجانبية حدوث دوار وصداع فإذا قمت باخذ دواء حديث ووجدت أنك أصبت بدوار وصداع مستمر فيجب هنا ان تتوقف عن تناول هذا الدواء ويجب أن يتم ذلك سواء اخذ الدواء أو التوقف عنه تحت إشراف الطبيب المعالج

6- ممارسة التمارين الرياضية العنيفة

إن ممارسة بعض التمارين الرياضية خصوصا التمارين الرياضية العنيفة تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية في الرأس والرقبة وبالتالى يؤدي إلى حدوث الصداع.

7- عدم ممارسة الرياضة

إن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية خصوصا العنيفة يؤدي إلى حدوث الصداع ولكن هذا لا يعنى ان عدم ممارسة الرياضة أمر جيد بل أن عدم ممارسة الرياضة والجلوس لفترات طويلفة دون نشاط بدنى ودون حركة له دوره الكبير في حدوث الصداع ولذلك فيجب ألا تمارس التمارين الرياضية من تلقاء نفسك وإنما يجب أن تستشير المتخصص وخبير اللياقة البدنية في اختيار نوعية التمارين المفيدة لك ولصحتك.

8- الجلوس بأوضاع خاطئة

عند جلوسك لساعات طويلة امام الكمبيوتر مثلا أو في الشغل أو لأي سبب يجعلك تمكث طويلا على المكتب وظهرك مثنى غير مفرود يؤدي إلى أحساسك بألم في رأسك وصداع وهذا يرجع إلى أن الانثناء والانحناء يؤدي إلى عدم تدفق الدم إلى المخ بشكل سليم وبالتالى يحدث الصداع

9- اختلال مستوى الهرمونات بالجسم

ان اختلال مستوى الهرمونات بالجسم له تاثير كبير ايضا في حدوث الصداع فمثلا عندما تنخفض نسبة هرمون الاستروجين لدى النساء خصوصا قبل الدورة الشهرية يؤدي بشكل كبير جدا إلى حدوث الدوار والصداع

10 – حساسية الغذاء

إن بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والشاي والجبن والشوكولاتة تحفز الناقلات العصبية بالجسم مما يؤدي بشكل كبير إلى حدوث دوخة ودوار وصداع أيضا

11- تغير درجة الحرارة

إن التغير في درجة حرارة الجو املحيط أيضا ما بين الارتفاع المفاجئ أو الانخفاض المفاجئ وعدم قدرة الشخص على التكيف السريع مع درجة الحرارة يؤدي إلى الإصابة بالدوار والصداع أيضا

12- التدخين

إلى جانب الجوانب السلبية المتعددة والكثيرة للتدخين على الصحة فمن ضمن هذه الاثار السلبية هي أن التدخين يكون سببا أساسيا في حدوث الصداع



13- استنشاق بعض الروائح

إن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بالصداع عن استنشاق بعض الروائح العطرية

ثانيا: أسباب الصداع المرضية:

1- من أهم أسباب حدوث الصداع هو حدوث ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم نتيجة تناول طعام معين او نتيجة التعرض للضغط العصبي

2- والتهاب الجيوب الأنفية كذلك من أهم الأسباب التى تؤدي إلى حدوث الصداع وبشكل متكرر

3- مرضى السكرى دائما ما يشعرون ببعض ألم الرأس والصداع وهذا يحدث نتيجة عدم انتظام مستوى السكر “الجلوكوز” في الدم.

4- إن ألم الأسنان أيضا يصاحبه في معظم الأحيان ألم في الرأس وصداع

5- إرهاق العين وامراض العين أيضا كمشاكل البصر والالتهابات وغير من الأمراض دائما ما يصاحبها كذلك حدوث الصداع واذا استمر ألم العين استمر الصداع وحدث بشكل متكرر

6- بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب وجدانى يكونون عرضة للإصابة بألم الرأس والصداع وهذا يرجع إلى أن العامل النفسي له تأثير كبير للغاية على صحة الجسم بشكل عام

7- الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والإصابة بالحمى وكذلك بالأنفلوانزا يؤديا إلى حدوث الم بالرأس وصداع متكرر طوال فترة المرض

8- كما ان الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى أيضا تؤدي إلى الإصابة بألم الرأس والصداع



شبكةعيونالإخبارية

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