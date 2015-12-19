فيديو| «أحمد موسى» يعتذر لخالد يوسف على الهواء.. ويؤكد: الأزمة انتهت

اعتذر الإعلامي أحمد موسى للمخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف بعد نشر صور فاضحة له، مشيرًا إلى أن كل الأمور ما زالت بأيد القضاء.

وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء السبت، أن رئيس نادي الزمالك دعاه لجلسة خاصة حضرها الإعلامي وائل الإبراشي والمخرج خالد يوسف، مؤكداً أنه تم تدارك الأمر وحل الأزمة.

وأشار إلى أن سبب اعتذاره لخالد يوسف هو شجاعة النائب ورفضه إقامة دعوى قضائية ضده، مؤكداً أنه مدين له ولأسرته وأهل بلده بعد الأزمة الأخيرة، مؤكداً أنه سيسانده خلال الفترة القادمة في قضية الأفلام الإباحية.

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