تعيين «الجميلي» نائب قطاع الأمن الوطني مديرًا لأمن الإسكندرية

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، حركة تنقلات محدودة شملت عددا من قيادات الوزارة .

وأوضح مصدر أمني أن الحركة شملت تعيين اللواء محمد شعراوي مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء صلاح حجازي مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء هشام البستاوي مساعدًا للوزير مدير المنافذ.

كما شملت الحركة تعيين اللواء أحمد الجميلي مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء محمود يسري مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، واللواء سيد جاد الحق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام واللواء عبد الفتاح عثمان مساعدا للوزير لقطاع شرق الدلتا، واللواء أحمد حجازي مديرا لأمن الجيزة.

وتعيين اللواء أيمن جاد مساعدًا للوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء محمد جاد مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء محمد البهجي مساعدًا للوزير للتخطيط، واللواء عمرو شاكر مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات.