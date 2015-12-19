بالفيديو - تشيلسي ' يهوذا ' ينتفض بثلاثية في شباك سندرلاند

واصل الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي تألقه في الدوري الإنجليزي بثنائية جديدة سجلها في شباك إيفرتون يوم السبت.

وحل ليستر ضيفا على إيفرتون ضمن الجولة 17 من المسابقة وانتصر 3-2 وحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

المتألق محرز دخل المباراة وهو في رصيده 15 هدفا في تاريخه بالدوري الإنجليزي كثالث أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في البطولة.

ورفع الدولي الجزائري رصيده إلى 17 هدفا ليتخطى المغربي حسن كشلول لاعب ساوثامبتون واستون فيلا السابق صاحب الـ16 هدفا.

وأصبح محرز في المركز الثاني خلف أحمد حسام "ميدو" مهاجم توتنام وويجان وميدلزبره السابق متصدر ترتيب هدافي العرب برصيد 22 هدفا.

شاهد ثنائية محرز في إيفرتون من هنا