نوير يكمل 300 مباراة في البوندزليجا

أكمل الحارس الألماني مانويل نوير مباراته الـ300 في الدوري الألماني وذلك في فوز فريقه بهدف نظيف على هانوفر في إطار الجولة ال17 من الدوري الألماني.

وظهر نوير للمرة الـ144 بقميص بايرن ميونيخ في الدوري الألماني مكملا 300 مباراة إجمالي مشاركاته في البوندزليجا حيث كان قد شارك سابقا في 156 مباراة مع فريق السابق شالكه الذي بدأ فيه مسيرته الكروية قبل الإنتقال إلى العملاق البافاري ب22 مليون يورو في 2011.

وحافظ نوير صاحب الـ29 عاما على على شباكه نظيفة في 143 مباراة خلال مسيرته منهم 62 مع شالكة و81 مع بايرن ميونيخ ويحمل بطل مونديال 2014 الرقم القياسي في عدد المباريات حفاظا على شباكه نظيفة في الدوري الألماني في موسم واحد برصيد 20 مباراة وذلك في الموسم الماضي.

وإجمالا فقد لعب نوير 486 مباراة في مسيرته الكروية حافظ فيهم على شباكه نظيفة في 229 مباراة منهم 120 مباراة بشباك نظيفة من 227 مباراة لعبها مع بايرن ميونيخ في كل البطولات.