روني يكمل 500 مباراة بقميص يونايتد

لعب واين روني قائد فريق مانشستر يونايتد مباراته الـ500 بقميص الشياطين الحمر وذلك في خسارة فريقه بهدفين لهدف أمام نوريتش سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وانضم روني لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2004 قادما من إيفرتون ب25.4 مليون جنية استرليني دفعهم السير أليكس فيرجسون للتوفيز للحصول على الجولدن بوي صاحب الـ18 عاما والذي كان أغلى لاعب تحت ال20 عاما في ذاك الوقت.

ولم ينتظر روني كثيرا لإثبات أحقيته فقد كانت أولى مبارياته بقميص يونايتد أمام فناربخشه في دوري أبطال أوروبا مسجلا ثلاثية وصنع هدفا آخر من سداسية فريقه في تلك المباراة لتنطلق معها مسيرة ناجحة من الأهداف والبطولات.

وانتظر روني 11 موسما وأجزاء من الموسم الـ12 من أجل الوصول إلى مباراته ال500 بقميص يونايتد كعاشر أكثر لاعب ظهورا بقميص الفريق في التاريخ بفارق 463 مباراة عن الأكثر ظهورا ريان جيجز ومسجلا خلالهم 237 هدف وضعته في المركز الثاني كأفضل هدافي الفريق تاريخيا متساويا مع دينس لو ومتأخرا بفارق 12 هدف عن بوبي تشارلتون الهداف التاريخي للفريق.

كما أصبح روني صاحب الـ30 عاما قائدا أول لمانشستر يونايتد في أغسطس 2014 مع تولي لويس فان خال المسئولية الفنية للشياطين الحمر.

وحصد روني مع مانشستر يونايتد 12 بطولة مختلفة منهم 5 بطولات دوري أنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.