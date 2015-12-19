بالفيديو - إبراهيموفيتش يُبدع في انتصار معتاد لباريس سان جيرمان

(إفي): وسع حامل اللقب باريس سان جيرمان الفارق مع أقرب منافسيه على الصدارة إلى 20 نقطة قبل توقف دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بسبب العطلة الشتوية بفوزه على كان بثلاثية نظيفة في الجولة 19.

وأنهى "بي اس جي" مرحلة الذهاب وفي جعبته 51 نقطة بفارق 20 نقطة عن آنجيه الذي سيذهب يوم الأحد لملاقاة سانت إيتيان، وموناكو الذي سيواجه تروا السبت في نفس الجولة.

جاء الهدف الاول في الدقيقة 16 من كرة طولية وصلت إلى لوكاس مورا على الجهة اليمنى ليمررها عرضية فشتتها الدفاع لتصل على خط لمنطقة إلى الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي سددها بيسراه على يسار الحارس ريمي فيركوتر.

وواجه (بي اس جي) سوء حظ كبير في الدقيقة 22 التي شهدت تألقا غير عاد لحارس كاين الذي تصدى لتسديدة من المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لتصل الكرة إلى لوكاس مورا فسددها على المرمى الخال ولكن الحارس عاد بسرعة لابعادها فارتدت الكرة إلى ابراهيموفيتش الذي اصطدمت تصويبته بالعارضة وعادت الكرة اليه فلعبها مقصية ولكن الحارس أبعدها مرة أخرى قبل أن يتدخل الدفاع لتحويلها إلى ركنية.

وضاعف ابراهيموفيتش الغلة في الدقيقة 36 مستغلا كرة مرتدة من الدفاع خارج المنطقة فسددها صاروخية من لمسة واحدة في الشباك.

وزاد دي ماريا من محنة أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50 بعد تمريره رأسيه داخل المنطقة من لوكاس مورا ليضعها الجناح الارجنتيني بيسراه ساقطة من فوق الحارس.

وفشل كان في هز شباك الضيوف بعدما احتسبت له لكرة جزاء في الدقيقة 85 ولكن الحارس كيفين تراب تصدى لها ببراعة.

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