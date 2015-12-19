وزير الداخلية الإسرائيلي يواجه اتهامات بالتحرش من 10سيدات

اتهمت مجموعة من النساء الإسرائيليات وزير الداخلية وأحد أقطاب حزب “الليكود” الحاكم سيلفان شالوم ، بالتحرش الجنسي بهن أثناء عملهن تحت إمرته خلال السنوات الأخيرة .

وقالت رئيسة حزب “ميريتس” اليساري “زهافا غلؤون” في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة مساء اليوم السبت – إن عدد النساء اللواتي لديهن شكاوي ضد الوزير سيلفان شالوم بالتحرش الجنسي قد يصل خلال الساعات القريبة إلى عشر سيدات .

وأضافت غلؤون خلال ندوة ثقافية في بئر السبع (جنوب إسرائيل) أن لديها شهادات نساء تعرض صورة خطيرة لمخالفات جنسية ، وإن اثنتين من الشاكيات من السيدات الشهيرات خلال ترشح شالوم للرئاسة الإسرائيلية .

وأشارت إلى أن القضية لا تتوقف عند التحرش الجنسي ، وإنما تصل إلى القيام بأعمال مشينة بالقوة، داعية المستشار القانوني للحكومة إلى فتح تحقيق مع زوجة شالوم بشبهة تشويش سير التحقيق لأنها توجه تهديدات للضحايا.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن المستشار القانوني للحكومة “يهودا فاينشتاين” ينوي إصدار التوصيات إلى الشرطة بالتحقيق رسميا مع السيدات اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي من قبل شالوم.

بدورها .. قالت عضو الكنيست عن حزب العمل “شيلي يحيموفيتش” – إن أقل ما يمكن أن يقدمه الوزير شالوم هو التوقف عن عمله .

وحثت يحيموفيتش في رسالة عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” المستشار القانوني للحكومة على ضرورة خوض غمار الموضوع ووجوب إطلاق تحقيق شرطي .

ا ش ا