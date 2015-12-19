4 خطوات لتنظيف السجادة من الزجاج المكسور

ينصح دائماً بجمع شظايا الزجاج المكسور فور سقوط الأواني على الأرض؛ تفادياً لجرح أحد أفراد العائلة من دون انتباه. لكن، يصعب هذا الأمر في ظلّ وجود السجاد! لذا، يقدّم "سيدتي نت" طريقة بسيطة للتخلّص من قطع الزجاج المنتشرة على السجاد:

1. ارتدي زوجين من الأحذية وقفازين، لحماية يديك وقدميك.

2. اجمعي الأجزاء الكبيرة من الزجاج المبعثر التي تكون واضحة، وبالتالي يسهل التقاطها.

3. افركي السجادة بواسطة فرشاة لإزالة الزجاج المعلق في عمقها. علماً أنه يمكنك استخدام شريط لاصق أو قطعة من الخبز للمساعدة في التقاط القطع.

4. استخدمي المكنسة الكهربائية لتنظيف السجادة بالكامل، حتى لو بدت لك نظيفة.