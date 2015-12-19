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النائبة مى محمود: المكتب السياسى لـ"المصريين الأحرار" لا يحق له فصلى

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النائبة مى محمود: المكتب السياسى لـ"المصريين الأحرار" لا يحق له فصلى النائبة مى محمود: المكتب السياسى لـ"المصريين الأحرار" لا يحق له فصلى
قالت مى محمود، نائبة حزب المصريين الأحرار المفصولة من المكتب السياسى للحزب، إن ما صدر اليوم بشأن فصلها، صدر بغير صفة حزبية، موضّحة أن المكتب السياسى ليس له الحق فى إحالة أى عضو للتحقيق وفصله.

وأضافت مى محمود، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة تعنت المكتب السياسى وإصراره على فصلها، ستلجأ إلى لجنة شئون الأحزاب للفصل بينها وبين الحزب.

المصريين الأحرار يفصل مى محمود من المكتب السياسى لتوقيعها على وثيقة دعم مصر
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