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' ليس من المعقول أن يذهب أحمد توفيق لمعايشة مع فريق يتذيل الدوري الإيطالي '

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' ليس من المعقول أن يذهب أحمد توفيق لمعايشة مع فريق يتذيل الدوري الإيطالي ' ' ليس من المعقول أن يذهب أحمد توفيق لمعايشة مع فريق يتذيل الدوري الإيطالي '

نفى جون إدوارد المدير التنفيذي لشركة MGB للتسويق الرياضي ووكيل أعمال أحمد توفيق وصول أي عروض احتراف رسمي للاعب في الفترة الحالية.

وأوضح إنه ليس من المعقول أن يذهب أحمد توفيق "الذي يشارك بشكل أساسي مع الزمالك منذ 3 سنوات لقضاء فترة معايشة في ناد يتذيل ترتيب الدوري الإيطالي".

وعرض أحد الوكلاء عرضا على الزمالك من أجل قضاء أحمد توفيق فترة معايشة مع نادي كييفو فيرونا.

وكان من المقرر تحديد مدة معايشة أحمد توفيق في إيطاليا في حالة موافقة الزمالك ولكن الموضوع انتهى سريعا.

يذكر أن كييفو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، والذي يتذيله هيلاس فيرونا.

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