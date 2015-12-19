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حوار في الجول – وليد صلاح الدين: يجب تدخل الأهلي في الأمور الفنية.. وبيسيرو يشبه بينيتث

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حوار في الجول – وليد صلاح الدين: يجب تدخل الأهلي في الأمور الفنية.. وبيسيرو يشبه بينيتث حوار في الجول – وليد صلاح الدين: يجب تدخل الأهلي في الأمور الفنية.. وبيسيرو يشبه بينيتث

هل يمر الأهلي بأزمة حقيقية تحت قيادة جوزيه بيسيرو؟ وكيف يخرج منها؟ الإجابة تأتي من وليد صلاح الدين نجم الأهلي وعضو لجنة الكرة السابق.

وشارك صلاح الدين مع لجنة الكرة في دراسة الأسماء المقترحة لقيادة الفريق الأحمر قبل بداية الموسم، ولكنه اعتذر عن عدم الاستمرار بسبب عمله الإعلامي.

وأعلن بعدها الأهلي التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وبعد الخسارة من للمقاصة ثم سموحة في أول 5 مباريات للأهلي مع بيسيرو، يتحدث وليد صلاح الدين لـFilGoal.com عن رؤيته لسبب المشكلة وكيف يخرج المارد الأحمر من كبوته.

وكل ما يلي على لسان وليد صلاح الدين ..

المدرب الأجنبي

"حذرت من التعاقد مع أي مدرب أجنبي باستثناء مانويل جوزيه".

"كنت مقتنعا بأن أي مدرب أجنبي يحتاج إلى وقت لينجح مع الأهلي، ولكن الوقت ليس في صالح النادي".

"أي مدرب أجنبي يحتاج إلى الصبر عليه لأن الفريق يكون عرضة أكثر للخسارة، وفي نفس الوقت تطالب إدارة الأهلي ومن خلفها الجماهير بنتائج إيجابية سريعة".

"جمهور الأهلي لم يكن ليقبل بتكرار هزائم الموسم الماضي".

"لذلك كان اقتراحي داخل اللجنة هو التعاقد مع مانويل جوزيه أو حسام البدري".

التدخل الفني

"من الواضح أن بيسيرو لا يعرف لاعبي الأهلي حتى الآن، وبالطبع جهازه الفني الكامل من البرتغال يعاني من نفس المشكلة".

"لا توجد صلاحيات فنية لعظيمة أو عبد العزيز عبد الشافي وسيد عبد الحفيظ، وهو ما يصعب الأمور على بيسيرو".

"الحل الوحيد من وجهة نظري هو تدخل هذا الثلاثي فنيا، ولو بشكل مؤقت حتى يعرف بيسيرو كل كبيرة وصغيرة عن لاعبيه".

"لا أجد أي حرج في ذلك، ومن الممكن أن يتم ذلك في الغرف المغلقة".

"فأتحدى لو كان ماركوس باكيتا هو صاحب القيادة الفنية الكاملة للزمالك ضد حرس الحدود، وبالطبع تدخل إسماعيل يوسف وطارق مصطفى".

بينيتث

"بيسيرو لايزال يجد مشاكل في توظيف لاعبيه بشكل صحيح في الملعب، وهذا ظهر في غياب ماليك إيفونا وجون أنطوي في مباراة سموحة".

"هناك العديد من علامات الاستفهام حول غياب بعض اللاعبين عن المشاركة ومراكز آخرين في الملعب".

"وهذا يعني أن الأهلي لم يحقق أي استفادة من معسكر دبي".

"نفس المشكلة يمر بها رفائيل بينيتث مع ريال مدريد ولذلك النتائج لا ترضي الجماهير هناك. بيسيرو يشبه بينيتث".

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