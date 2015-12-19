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رسميا – إسلام جمال يوقع على عقود إعارته لسموحة

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رسميا – إسلام جمال يوقع على عقود إعارته لسموحة رسميا – إسلام جمال يوقع على عقود إعارته لسموحة

وقع إسلام جمال مدافع الزمالك على عقود إعارته إلى سموحة لمدة 6 أشهر، بداية من شهر يناير المقبل.

ووافق نادي الزمالك رسميا على طلب سموحة باستعارة مدافعه إسلام جمال مقابل نصف مليون جنيه كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق.

وستخصم قيمة انتقال اللاعب من صفقة انتداب الزمالك لإبراهيم عبد الخالق من سموحة مطلع الموسم الحالي والتي يتبقى فيها للأخير مبلغ مليون ونصف جنيه.

وشارك إسلام مع الزمالك في 3 مباريات بالدوري هذا الموسم بسبب غياب المدافعين الأساسيين علي جبر ومحمد كوفي للإصابة.

ومن المنتظر أن يرسل الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب خلال الأيام المقبلة.

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