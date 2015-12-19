الزمالك يكشف لـ في الجول كيف تم حل مشكلة ملابس ماكرون

أكد خالد رفعت مدير التسويق بالزمالك أن المشكلة التي عانى منها الفريق في مباراة حرس الحدود يوم الخميس والخاصة بالملابس تم حلها.

في مباراة الخميس ظهر لاعبو الزمالك لأول مرة بقمصان شركة ماكرون الإيطالية ولكن ظهر أعضاء الجهاز الفني وعلى رأسهم باكيتا بالزي القديم والتي كانت تصنعه شركة أديداس، بالإضافة إلى الحارس أحمد الشناوي.

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وقال رفعت في تصريحات لـFilGoal.com يوم السبت: "في البداية لابد أن يعلم الجميع أن هذه الملابس مؤقتة وليست الشكل النهائي الذي سيظهر به الزمالك".

وأضاف "تم حل المشكلة بعد أن أرسلت الشركة الدفعة الثانية من الملابس المؤقتة وبها مقاسات مناسبة للجهاز الفني وحراس المرمى".

وعلم FilGoal.com أن الشناوي اتفق مع الجهاز الفني على تغيير قميصه الجديد بعد أن شعر بعدم راحة أثناء فترة الإحماء لمباراة الحدود".

وأتم مدير التسويق بالزمالك "سيلعب الفريق مباراة طلائع الجيش بزي ماكرون لكل أعضاء الفريق والجهاز الفني".

ويلتقي الزمالك مع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري المصري يوم الأحد.