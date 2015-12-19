صور| «هواوي» تنظم جولة بالدراجات لـ 100 مشارك حول سفح الهرم

قامت شركة هواوي مصرللأجهزة اليوم بتنظيم جولة بالدراجات بمنطقة الأهرامات بالجيزة للترويج لأحدث منتجاتها من الهواتف الذكية وهو الهاتف هواوي Y6C الجديد ، والذي سَيُطْرَح باللأسواق قريبًا من خلال موقع التسوق الإليكتروني الرائد سوق دوت كوم ، حيث نظمت هواوي الجولة بالتعاون مع فريق Go Bike وشارك بها أكثر من مِئة دراج من هواة ركوب الدراجات للمسافات الطويلة.

كما شارك بالجولة عدد من مديري شركة هواوي مصر وسوق دوت كوم بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والمدونيين المتخصصين في الأجهزة الالكترونية والرياضة.

وقد بدأ الدراجيين جولتهم من أمام الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وحتى بانوراما الأهرامات حيث استغرقت الجولة مدة ساعة وعشر دقائق، وعقب الجولة نظم احتفال عند منطقة الوصول ببانوراما الأهرامات للإعلان عن بداية الترويج لهاتف هواوي Y6C حيث ألقى كل من جورج لي مدير مكتب مصر لأجهزة المستهلك بشركة هواوي واعمر الصاحي رئيس شركة سوق دوت كوم كلمات للحضور تبعها عرض موسيقي بالإضافة لبعض الانشطة الترفيهية.

وأعرب جورج لي مدير مكتب هواوي مصر لأجهزة المستهلك عن حرص شركة هواوي على الإنخراط مع الفئات العمرية المختلفة وخاصةً فئة الشباب، وقد قامت هواوي بتصميم الهاتف Y6C ليتناسب تماماً مع إحتياجات الشباب وتطلعاتهم من خلال الشكل الجذاب والإمكانيات المتقدمة بالإضافة للسعر المنافس.

وأضاف جورج لي : “أن الشركة تتوقع نجاحًا كبيرا لهاتف هواوي Y6C في السوق المصري عند طرحه بنهاية ديسمبر 2015 ” .

كما أكد لى : ” على أهتمام شركة هواوى بالرياضة بشكل عام والعمل الدائم على الربط بين منتجات هواوى وممارسة الرياضة، وذلك أيماناً من فريق العمل بالشركة بأن مساعدة الشباب على ممارسة الرياضة يعد واجب ومسؤلية اجتماعية لذا فأن هواوى تسعى إلى مساعدة الشباب على ممارسة تلك الرياضات وتثقيفهم بشأن فوائد ممارسة الرياضة على الصحة والحياة بشكل أفضل “.

ومن جانبه، أكد عمر الصاحى رئيس شركة سوق دوت كوم أهمية مثل هذه الفعاليات في الترويج لقدرة التكنولوجيا على تغيير حياة الإنسان ودفعها نحو الأفضل تماما كالرياضة، وأضاف الصاحى : “أن التكنولوجيا والإنترنت باتا يشغلان جزءا هاما من حياتنا وهو ما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به سوق دوت كوم كمنصة للترويج للتكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتطورة ومساعدة الشباب في التعرف على الأفضل من بينها تماما كما تفعل مع هاتف هواوي Y6C الذي تتشرف سوق دوت كوم أن تقوم بالتسويق له بشكل حصرى في مصر “.

وأعرب محمد سامي مؤسس فريق Go Bike عن سعادته بتنظيم هذة الجولة بالتعاون مع شركة هواوي الشركة الرائدة في مجال أجهزة المستهلك، مشيرًا إلى أن : ” اختيار شركة هواوي لإقامة هذه المسابقة يأتي تأكيدًا على سياستها التسويقية الرائدة وقوة استراتيجيتها الجديدة في التوجه المباشر نحو الشباب”.

و حول الهاتف الجديد Y6C أكد سامي على إعجابه بإمكانياته التي تتناسب مع احتياجات الشباب والفئات العمرية الأقل سنًا من حيث التصميم و الشكل الجذاب و الخصائص المتميز.