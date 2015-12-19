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«كاراتيه الشرطة» يحصل علي المركز الثالث في البطولة العربية بالجزائر

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«كاراتيه الشرطة» يحصل علي المركز الثالث في البطولة العربية بالجزائر «كاراتيه الشرطة» يحصل علي المركز الثالث في البطولة العربية بالجزائر

 

«كاراتيه الشرطة» بمطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، فريق اتحاد الشرطة الرياضى للكاراتيه قادما من الجزائر بعد مشاركته فى البطولة العربية التى أقيمت بدولة الجزائر , وقام فريق من العلاقات العامة بإنهاء إجراءات وصول الفريق علي الطائرة المصرية القادمة من الجزائر.

وقال اللواء علي شوقي مدير اتحاد الشرطة، إن الفريق فاز بالمركز المركز الثالث وحصل على 3 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية , مشيراً إلى البطولة تنافس فيها 15 دولة والفريق بذل مجهود كبير في منافسة قوية واستطاع أن يحصل على المركز الثالث في البطولة.

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