الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوي 22ديسمبر

تنظم دار الأوبرا المصرية، احتفالية فنية لفرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة الفنان خالد على وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 22 ديسمبر، على المسرح الكبير.

يتغنى خالد خلال الحفل بـ: مدد يا رسول الله ، الصلوات ، هو حبيبى وابتهالات كما يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاناشيد والاغانى التى تبرز مكارم الاخلاق وتحتفى بالرسول الكريم منها محمد رسول الله لـ جمال سلامة ، اللهم صلى على المحبوب ، لـ سامى الحفناوى ، ايها المبعوث لـ سيد مكاوى ، بستان الفرح – ام النبى سلام الله يا طه لـ جمال سلامة ، حب الرسول لـ محمد الكحلاوى ، مدح الرسول لـ زكريا احمد ، بدا بدر سعد لـ الشيخ على محمود ، يا نبى لـ حمدى هاشم ، من نور رحاب الحسين لـ عبد العظيم محمد ، القلب يعشق لـ رياض السنباطى وابا الزهراء – طلعة المشهد من التراث الشعبى .. اداء اشرف زيدان ، محمد عبد التواب ، مروة حمدى ، ابراهيم فاروق ، نهاد فتحي، طه حسين، آيات فاروق، أمنية سمير، محمد عبد الحميد، إيهاب ندا، حاتم زايد ورحاب مطاوع.

فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويره عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من عبد المنعم حريري ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات ، قدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وحققت نجاحا باهرا كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد .