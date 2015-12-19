أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية العراق: لن نقبل التأجيل فى سحب تركيا قواتها من أرضينا

Google+ Print
وزير خارجية العراق: لن نقبل التأجيل فى سحب تركيا قواتها من أرضينا وزير خارجية العراق: لن نقبل التأجيل فى سحب تركيا قواتها من أرضينا
قال وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفرى، إنه لم يكن أمام العراق أى خيارات إلا اللجوء إلى مجلس الأمن لكى تسحب تركيا قواتها من الأراضى العراقية فى أسرع وقت ممكن، ولن نقبل التأجيل والتسويف، وتابع:" ولن نتردد فى ذلك.. ورفضنا تأجيل سحب القوات التركية كونها تمس السيادية العراقية، مشدداً على أن الدول الكبرى اعتبرت القوة التركية انتهاكا لسيادة العراق ووعدوا بتبنى هذا الشأن فى مجلس الأمن.

وأضاف "الجعفرى" خلال حواره بفضائية الحدث من نيويورك: "العراق تفاجأ بدخول القوات التركية إلى أراضيها، مشيراً إلى أن العراق أبلغ تركيا بضرورة سحب قواتهم من قاعدة بعشيقة، وتابع:"مشروع قرار مرتقب سيقدم لمجلس الأمن لسحب القوات التركية بعد اختراقها السيادة العراقية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365