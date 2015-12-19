وزير خارجية العراق: لن نقبل التأجيل فى سحب تركيا قواتها من أرضينا

قال وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفرى، إنه لم يكن أمام العراق أى خيارات إلا اللجوء إلى مجلس الأمن لكى تسحب تركيا قواتها من الأراضى العراقية فى أسرع وقت ممكن، ولن نقبل التأجيل والتسويف، وتابع:" ولن نتردد فى ذلك.. ورفضنا تأجيل سحب القوات التركية كونها تمس السيادية العراقية، مشدداً على أن الدول الكبرى اعتبرت القوة التركية انتهاكا لسيادة العراق ووعدوا بتبنى هذا الشأن فى مجلس الأمن.

وأضاف "الجعفرى" خلال حواره بفضائية الحدث من نيويورك: "العراق تفاجأ بدخول القوات التركية إلى أراضيها، مشيراً إلى أن العراق أبلغ تركيا بضرورة سحب قواتهم من قاعدة بعشيقة، وتابع:"مشروع قرار مرتقب سيقدم لمجلس الأمن لسحب القوات التركية بعد اختراقها السيادة العراقية".