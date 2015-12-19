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الهند تفرج عن «سونيا غاندي» و«ابنها»

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الهند تفرج عن «سونيا غاندي» و«ابنها» الهند تفرج عن «سونيا غاندي» و«ابنها»

 

سونيا غاندي وابنها

قضت محكمة هندية، اليوم السبت، بالإفراج بكفالة عن زعيمة المعارضة سونيا غاندي وولدها راؤول، في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال حزب المؤتمر.

ومثلت الأم والابن أمام المحكمة في دلهي، في ظهور نادر لهما معًا، للرد على أمر استدعاء في الدعوى التي أقامها عضو في حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال الزعيم البارز بحزب المؤتمر كابيل سيبال، إن المحكمة قضت بالإفراج بكفالة عن سونيا زعيمة الحزب وراؤول نائب رئيس الحزب دون شروط بعد جلسة قصيرة.

وتجمع مئات من أعضاء الحزب خارج المحكمة لإبداء دعمهم لسونيا وراؤول، المنتميان لأسرة غاندي التي حكمت الهند لأكثر من 4 عقود بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947.

واتهم قادة في حزب المؤتمر مودي بالثأر السياسي من سونيا وابنها، وقالوا إنه يحاول القضاء على من عارضوه منذ انتخابه في عام 2014.

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