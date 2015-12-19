«راتب إردوغان» يتسبب في حدوث أزمة في البرلمان التركي

رفضت اللجنة العامة للبرلمان التركي، مذكرة الاستجواب التي قدمتها الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بخصوص إلغاء الزيادة الطارئة على راتب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، البالغة 12%.

ورفض نواب حزب العدالة والتنمية “الحاكم”، خلال التصويت مذكرة الاستجواب، وفقا لجريدة “زمان” التركية، بعد أن رفعوا أياديهم معبرين عن رفضهم وسط هتافات قالوا فيها “الحمد لله.. الشكر لله”، إلا أن مقدم الاستجواب أيتوغ أطيجي نائب الحزب المعارض رد عليهم، وهو على المنصة قائلا “اللهم اجعله حرامًا”، في إشارة منه إلى راتب رئيس الجمهورية.

وقال أطيجي، تعليقا على راتب إردوغان، إن الراتب الصافي لرئيس الجمهورية يبلغ 26 ألفا و800 ليرة تركية أي نحو 9.250 دولارا، مضيفا أن 15.4% من السكان يعيش تحت حد الجوع، كما يعيش 74% منهم تحت حد الفقر، حسب أظهرت بيانات الغرفة التجارية بأنقرة، معلقا “حرام أن تُقدم هذه الأموال إلى رئيس الجمهورية”.