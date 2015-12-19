للتخلص من الإمساك أثناء فترة الحمل مارسى الرياضة يوميًا

أعراض الإصابة بالإمساك أثناء فترة الحمل

أسباب الإصابة بالإمساك أثناء الحمل

تعانى نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة الإصابة بالإمساك أثناء فترة الحمل، ويكون فى أغلب الأوقات بسبب التغيرات الهرمونية التى تحدث للمرأة أثناء تلك الفترة الصعبة التى تمر بها.>لكن إصابة المرأة بالإمساك يتسبب فى شعورها بألم البطن، والعصبية الزائدة، فهذا ما نسمعه عند مرور المرأة بهذه الفترة، ولكن ما هو رأى الطب فى إصابة المرأة بالإمساك أثناء فترة الحمل؟.>يجيب عن هذا الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك أثناء فترة الحمل، ولكن ما يجب أن تعرفيه أن كل شىء سهل توقعه أثناء فترة الحمل، ولذا نجد أنه لا علاقة بين النظام الغذائى الذى تتناوله المرأة الحامل وإصابتها بالإمساك.

وأضاف استشارى النساء والتوليد، أن التغيرات الهرمونية التى تحدث فى جسم المرأة أثناء الحمل تعد من أهم أسباب الإصابة بالإمساك، ونجد أن زيادة إفراز هرمون البروجسترون يساعد على استرخاء العضلات لنمو الجنين وهذا يتسبب فى مرور الطعام ببطء داخل الأمعاء، أو فى حالة كبر حجم الرحم يعرض المرأة بالإصابة بالإمساك، وذلك يرجع إلى ضغط الرحم على الأمعاء.

علاج الإصابة بالإمساك أثناء فترة الحمل

>يقدم استشارى النساء والتوليد، بعض النصائح للتخلص من إصابة المرأة أثناء فترة الحمل، ومنها:

1- هل تعلم أن ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل تقلل من فرص الإصابة بالإمساك، كالمشى والسباحة.

2- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخس والخيار والبرتقال، تساهم بشكل كبير فى التجنب من الإصابة بالإمساك.

3- تناول 3 لترات من الماء يوميًا يحد من الإصابة بالإمساك.