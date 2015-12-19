بروفة آخيرة لباليه «كسارة البندق» على الجليد

شهدت ساحة الثورة في وسط موسكو إقامة بروفة أخيرة لباليه (كسارة البندق) على الجليد.

وأعد لهذا الغرض في الساحة ملعب جليد خاص. وذلك في إطار مهرجان ” الرحلة إلى عيد ميلاد المسيح”. وسيقدم الرياضيون في الملعب الجليدي نفسه أداءهم الرائع في التزحلق على الجليد، نقلاً عن “روسيا اليوم”.

وعلاوة على ذلك فإن الميادين والشوارع والمتنزهات في المدينة ستشهد إقامة مهرجانات وحفلات موسيقية ترافقها الألعاب النارية وعروض الصوت والضوء.

وقال رئيس إدارة التجارة والخدمات في بلدية موسكو أليكسي نيميروك إن ما يزيد عن 500 شخص من موظفي البلدية والمديريات المحلية سيشاركون في إعداد تلك الفعاليات التي تسبق الاحتفال بعيد رأس السنة وعيد ميلاد المسيح.

وستشهد ساحة الكاتدرائيات في كرملين موسكو يوم الجمعة نصب شجرة الصنوبر الرئيسية في روسيا.