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الإثنين.. خالد الصاوي ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

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الإثنين.. خالد الصاوي ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي الإثنين.. خالد الصاوي ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

خالد الصاوي 

كتبت – إنجي لطفي

في حلقة تحت عنوان “المقاتل”، يحل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على شاشة سي بي سي، في حلقة خاصة يكشف فيها عن كيفية مواجهته لمرض فيروس سي، وكيف تغلب عليه ونجح في القضاء على المرض، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام الحادية عشر مساءاً.

الصاوي يكشف خلال حواره عن كواليس الجزء الثاني من برنامجه “كلمة حق”، وما الجديد الذي سيقدمه بالبرنامج، كما يتحدث عن بدايته في عالم الفن، وما الجديد الذي يستعد لتقديمه الفترة المقبلة للجمهور، وحديث خاص عن أصعب المواقف التي تعرض لها في حياته، وكيف تغلب عليها، خاصة وأنه لم يستسلم بسهولة، بل قاوم بكل ما أوتي له من قوة، واستدعى بداخلة روح المقاتل حتى يتغلب على الصعاب.

 

الأثنين.. خالد الصاوي ضيف “صاحبة السعادة” على سي بي سي

 

كتبت- إنجي لطفي

في حلقة تحت عنوان “المقاتل”، يحل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على شاشة سي بي سي، في حلقة خاصة يكشف فيها عن كيفية مواجهته لمرض فيروس سي، وكيف تغلب عليه ونجح في القضاء على المرض، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام الحادية عشر مساءاً.

 

الصاوي يكشف خلال حواره عن كواليس الجزء الثاني من برنامجه “كلمة حق”، وما الجديد الذي سيقدمه بالبرنامج، كما يتحدث عن بدايته في عالم الفن، وما الجديد الذي يستعد لتقديمه الفترة المقبلة للجمهور، وحديث خاص عن أصعب المواقف التي تعرض لها في حياته، وكيف تغلب عليها، خاصة وأنه لم يستسلم بسهولة، بل قاوم بكل ما أوتي له من قوة، واستدعى بداخلة روح المقاتل حتى يتغلب على الصعاب.

 

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