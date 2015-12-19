ما هو تقييمك لإطلالات غادة عبد الرازق في عام 2015؟

تتمتّع النجمة المصرية غادة عبد الرازق" بجمال لافت وقوام ممشوق ورشيق، فشلا في جعلها تحقق الإطلالة المثالية سابقاً، إذ لم تكن إطلالتها بالقدر الكافي من الجمال أو من العصرية، على الرغم من محاولتها دائماً مواكبة أحدث صيحات الموضة. لكن عام 2015 شهد تطوّراً كبيراً وملحوظاً في الأزياء، وكانت البداية في شهر رمضان بإطلالة في برنامج "ريتينغ رمضان"، حين اختارت غادة جامبسوت أسود مكشوفَ الأكتاف وأقراطاً مميزة. بعد ذلك، استمرّت على هذه الحال، خصوصاً بعد استعانتها بمنسّقة ملابس المشاهير مايا حداد.

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وعلى ما يبدو، فإن الستايليست "مايا" قد تمكّنت من اكتشاف ما يُناسب غادة وما يُناسب شكل جسمها، وبدأت تختار لها الفساتين على هذا الأساس لبرنامج "أراب كاستينغ"، فرأينا الفساتين القصيرة، والقصات الضيّقة الأنثوية، التي تُبرز قوام عبد الرازق بأجمل أسلوب. ولم تكتفِ غادة بالقصات، بل أصبحت تتجرأ على اختيار الألوان القوية الحيوية، كالأحمر والأخضر، كما الأقمشة البرّاقة والترتر، حتى لو بدت الإطلالات في أحيان مُبهرجة ومُبالغاً فيها.

ويبقى على غادة عبد الرازق أن تعمل على إطلالاتها اليومية والكاجوال، التي تبدو أحياناً مناسبة للفتيات المراهقات أكثر من النساء الناضجات.

لكن من الجميل أن نرى نجماتنا العربيات يتحدّين أنفسهن ويخرجن عن نمطهن المألوف، فيتجرّأن على اعتماد أساليب جديدة ومعاصرة.

ما تقييمك لإطلالات غادة عبد الرازق في عام 2015، وهل توافقين على القول إنها شهدت تطوّراً كبيراً وملحوظاً؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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