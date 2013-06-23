وكيل "المؤتمر" يطالب بامتثال "مرسي" أمام المحكمة في قضايا "التخابر وفتح السجون"

حسب الله: الإخوان "لم يتحولوا لنظام حاكم للدولة وأنما يعتبرون أنفسهم نظام خاطف"

كتب : سارة محمد الأحد 23-06-2013 13:04

صلاح حسب الله وكيل حزب المؤتمر

علّق صلاح حسب الله وكيل حزب المؤتمر، على حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير، بأنه انتصار للسلطة القضائية، وتأكيد على أن القضاء ما زال درع مصر الذي لا يتأثر بأي حسابات سياسية ولا يخضع لأي ضغوط سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو مؤسسة الرئاسة.

وأضاف حسب الله، في تصريح لـ"الوطن"، أن قرار المحكمة جاء لمواجهة الحليف الاستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين وهو حركة "حماس"، ومواجهة قيادات الإخوان المسلمين، كما توقع أن يكون تفسير جماعة الإخوان المسلمين لحكم المحكمة بأنه مؤامرة عليهم من النظام السابق، مؤكدا أن الإخوان المسلمين لديهم عقدة، أنهم "لم يتحولوا لنظام حاكم للدولة وأنما يعتبرون أنفسهم نظام خاطف"، بحسب وصفه.

وأكد حسب الله، ضرورة امتثال الرئيس، أمام المحكمة في قضايا "التخابر وفتح السجون"؛ انصافا للعدالة والحرية التي دعا إليها في جميع خطبة.

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