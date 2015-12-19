هبوط اضطراري لطائرة قادمة من جدة لإسعاف راكبة مصرية

هبطت طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي، بعد إصابة راكبة مصرية بارتفاع شديد فى الضغط، خلال الرحلة التي كانت في طريقها من جدة لمطار برج العرب وتم استئناف الرحلة عقب إسعاف الراكبة مباشرة.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، انه أثناء دخول الطائرة المجال الجوى المصرى فى رحلتها رقم 228 والقادمة من جدة إلى مطار برج العرب ، فوجىء قائدها بإصابة راكبة مصرية بوعكة صحية، تستلزم سرعة علاجها ، طلب من برج المراقبة بالمطار الهبوط إضطراريا ، وقاموا أطباء الحجر الصحي بإسعافها وعادت الطائرة لاستكمال رحلتها.