أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روما ينفي رفض مورينيو لتدريب الذئاب: ما هذا الهراء!

Google+ Print
روما ينفي رفض مورينيو لتدريب الذئاب: ما هذا الهراء! روما ينفي رفض مورينيو لتدريب الذئاب: ما هذا الهراء!

نفى جيمس بالوتا رئيس نادي روما يوم السبت اجتماعه بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية نشرتها سكاي سبورتس إيطاليا صباح السبت قد أكدت أن روما طلب من مورينيو تدريب الفريق لكن المدرب البرتغالي رفض العرض، وذلك بعد يومين من رحيله عن تشيلسي.

وقال بالوتا في تصريحات لجريدة لا جازيتا ديللو سبورت مساء السبت: "ما هذا الهراء، لقد كنت في الولايات المتحدة الأمريكية ولم أجتمع بمورينيو أو غيره".

مورينيو كان مدرب محمد صلاح جناح روما أثناء فترة لعبه مع تشيلسي وهو الذي أقنعه بالانتقال للزرق، بعد أن كان قريبا من الانضمام لليفربول، لكنه لم يمنحه فرصا كثيرة حتى انتقل معارا إلى فيورنتينا ومنه إلى فريق العاصمة الإيطالية.

ويعاني روما من فترة صعبة يقدم فيها أداء مهزوزا ونتائج سيئة بعد بداية جيدة للموسم، ويبقى رودي جارسيا المدير الفني للفريق على بعد خطوات من الإقالة.

وأتم بالوتا حول مستقبل جارسيا "أتمنى أن يفوز روما على جنوى، لكن أي قرار أتخذه لا يكون بناء على نتيجة مباراة واحدة".

ويلعب روما مع جنوى مباراته الأخيرة في عام 2015 يوم الأحد ضمن الدوري الإيطالي قبل أجازة أعياد الكريسماس.

مورينيو يصدر بيانا رسميا.. "لن يأخذ راحة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل