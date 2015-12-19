روما ينفي رفض مورينيو لتدريب الذئاب: ما هذا الهراء!

نفى جيمس بالوتا رئيس نادي روما يوم السبت اجتماعه بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية نشرتها شبكة سكاي سبورتس إيطاليا صباح السبت قد أكدت أن روما طلب من مورينيو تدريب الفريق لكن المدرب البرتغالي رفض العرض، وذلك بعد يومين من رحيله عن تشيلسي.

وقال بالوتا في تصريحات لجريدة لا جازيتا ديللو سبورت مساء السبت: "ما هذا الهراء، لقد كنت في الولايات المتحدة الأمريكية ولم أجتمع بمورينيو أو غيره".

مورينيو كان مدرب محمد صلاح جناح روما أثناء فترة لعبه مع تشيلسي وهو الذي أقنعه بالانتقال للزرق، بعد أن كان قريبا من الانضمام لليفربول، لكنه لم يمنحه فرصا كثيرة حتى انتقل معارا إلى فيورنتينا ومنه إلى فريق العاصمة الإيطالية.

ويعاني روما من فترة صعبة يقدم فيها أداء مهزوزا ونتائج سيئة بعد بداية جيدة للموسم، ويبقى رودي جارسيا المدير الفني للفريق على بعد خطوات من الإقالة.

وأتم بالوتا حول مستقبل جارسيا "أتمنى أن يفوز روما على جنوى، لكن أي قرار أتخذه لا يكون بناء على نتيجة مباراة واحدة".

ويلعب روما مع جنوى مباراته الأخيرة في عام 2015 يوم الأحد ضمن الدوري الإيطالي قبل أجازة أعياد الكريسماس.

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