بالفيديو - أحلام يونايتد تتحول لكوابيس فان جال.. نوريتش يفوز

مسرح الأحلام الذي كان يشكل رعبا للمنافسين وقلعة أمان لمانشستر يونايتد، تحول لكابوس والسبب لويس فان جال ونوريتش سيتي.

نوريتش سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي على مسرح الأحلام.

خسارة هي الثالثة على التوالي لمانشستر يونايتد. سقط أمام فولفسبورج في دوري الأبطال ثم بورنموث ثم الآن نوريتش سيتي.

ولأول مرة هذا الموسم سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ولأول مرة من مارس وفبراير عام 2004 يفشل مانشستر في الفوز بـ6 مباريات متتالية. تعادل 3 مرات في الدوري ثم خسر في دوري الأبطال وسقط مرتين في الدوري الإنجليزي.

كابوس فان جال بدأ في الدقيقة 35 عندما وضع كاميرون جيروم الهدف الأول لنوريتش. هدف انتهى عليه الشوط الأول.

في الشوط الثاني عزز أليكساندر تيتي تقدم نوريتش سيتي وسط صدمة كل من في الملعب. ولم ينفع هدف أنطوني مارسيال في الدقيقة 66 من إنقاذ مانشستر يونايتد.

يونايتد يخسر مجددا وفان جال قد يترك منصبه في الأيام القليلة المقبلة.

وتجمد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 29 ليتراجع إلى المركز الخامس بشكل مؤقت. بينما وصل نوريتش سيتي إلى النقطة 17 في المركز 16.

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