مقتل 69مسلحًا كرديًا في في اشتباكات بين الجيش التركي والعمال الكردستاني

قالت مصادر أمنية والجيش في تركيا، يوم السبت، إن 69 مسلحًا كرديًا وجنديين قتلوا خلال قتال مستمر منذ 4 أيام في جنوب شرق تركيا في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني.

وبحسب رويترز، قال الجيش إن طائرات حربية تركية أقلعت من قاعدة في دياربكر بجنوب شرق البلاد قصفت معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم الجمعة فدمرت مخابئ ومخازن أسلحة.

وانهار وقف لإطلاق النار مستمر منذ عامين بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة في يوليو مما أدى إلى توقف محادثات السلام بين الجانبين وتجدد الصراع الذي يعاني منه جنوب شرق تركيا منذ 3 عقود وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفًا.

وقتل جندي تركي وتعرض آخر لإصابات طفيفة يوم السبت في اشتباكات في حي سور الذي ما زال يخضع لحظر تجول فرضته الشرطة خلال الأسبوعين الماضيين في إقليم دياربكر الذي تقطنه أغلبية كردية.

وقال الجيش إن أحد جنديين أصيبا في بلدة الجزيرة الحدودية يوم الجمعة قد توفي متأثرًا بجراحه.

وأضاف أن عدد المسلحين الأكراد الذين قتلوا في العمليات المستمرة منذ أربعة أيام في الجزيرة وسيلوبي قرب الحدود السورية والعراقية ارتفع إلى 69 قتيلًا. والبلدتان الواقعتان تحت حظر تجول هدفان مهمان في أحدث هجوم لتركيا ضد حزب العمال الكردستاني والذي تقول تقارير إعلامية إن عشرة آلاف فرد من الشرطة والجيش مدعومين بدبابات يشاركون فيه.

وقالت مصادر أمنية إن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الجنرال هولوسي أكار زار المنطقة يوم السبت وتلقى إفادة عن العمليات.

ورغم تركيزه بصورة أساسية على المناطق الريفية فإن حزب العمال الكردستاني نقل عملياته في السنوات الماضية إلى البلدات والمدن في الجنوب الشرقي وأقام متاريس وحفر خنادق لإبعاد قوات الأمن.