ضبط صاحب مخبز بالمطرية استولى على 20 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة صاحب مخبز لاستيلائه 20 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام صاحب مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم محققًا أرباحا.

داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المتحرى عنه، وقبضت على مسئول المخبز، وبالفحص تبين تصرفه فى 20 طن دقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.