أهلي جدة يرسل القسط الثاني من صفقة عبد الشافي

رفع جمهور تشيلسي العديد من اللافتات في مدرجات ستامفورد بريدج لدعم المدير الفني السابق للفريق جوزيه مورينيو في أعقاب إقالته بالإضافة للهجوم على اللاعبين.

ويواجه تشيلسي منافسه سندرلاند يوم السبت في إطار الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وأقال تشيلسي مدربه مورينيو قبل عدة أيام لسوء النتائج حيث لا يفصله عن مراكز الهبوط

في الدوري الإنجليزي سوى نقطة واحدة فقط.

وكان هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن هناك لاعبا في صفوف تشيلسي يقوم بنقل أخبار الفريق للمنافسين.

ورفع جمهور تشيلسي لافتة قائلا:"الخائنين الثلاثة فابريجاس وأزار ودييجو كوستا".