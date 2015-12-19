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استبعاد حمادة طلبة ومحمد إبراهيم من قائمة الزمالك لمواجهة الجيش

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استبعاد حمادة طلبة ومحمد إبراهيم من قائمة الزمالك لمواجهة الجيش استبعاد حمادة طلبة ومحمد إبراهيم من قائمة الزمالك لمواجهة الجيش

أعلن البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش والتي شهدت استبعاد أحمد توفيق ومحمد إبراهيم.

الزمالك يواجه طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

في لقاء هو الثاني لباكيتا مع الزمالك بعد الفوز في المهمة الأولى أمام حرس الحدود.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الجيش غياب باسم مرسي وأحمد توفيق بسبب الإصابة، إلى جانب استبعاد طلبة ومحمد إبراهيم.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش.

الدفاع: حازم إمام - عمر جابر - علي جبر - محمد كوفي - أحمد دويدار - محمد عادل جمعة.

الوسط: إبراهيم صلاح - طارق حامد - إبراهيم عبد الخالق - معروف يوسف - أيمن حفني - أحمد حمودي - محمود كهربا - مصطفى فتحي.

الهجوم: أحمد حسن مكي - محمد سالم.

المستبعدون: باسم مرسي وأحمد توفيق بسبب الإصابة. وشريف علاء ومحمد إبراهيم وإسلام جمال وحمادة طلبة ومحمد أبوجبل فنيا.

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فيديو اليوم السابع