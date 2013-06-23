إسراء عبدالفتاح: الحكم في قضية "وادي النطرون" يعزز مطلب "تمرد" بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

الناشطة السياسية: "مرسي" جاي دلوقتي يقول قاضي فلول وفاسد.. "اشرب بقا ياعم"

كتب : سهيلة حامد منذ 43 دقيقة

إسراء عبد الفتاح

أكدت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، أن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير، يؤكد ويعزز مطلب "تمرد" بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

واضافت إسراء، في تغريدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قلنا لمرسي تطهير القضاء بمعايير عادلة قام جايب نائب ملاكي وحصن التأسيسية وعمل إعلان دستوري، وجاي دلوقتي يقول قاضي فلول وفاسد، اشرب بقا ياعم".

وتابعت الناشطة السياسية، "كنت تعتقد أن تطهيرالقضاء بإزاحة من هم محاسبون على النظام السابق وتأتي بإخوانك، هذا ليس تطهير، ولكن التطهير بمعاييرعادلة واستبعاد من تورط في الفساد".

واختتمت الناشطة السياسية تغريدتها قائلة "لابد أن نبدأ جميعا برفع علم مصر في السيارات والشوارع وشرفات البيوت إعلانات للحشد في 30 يونيو".

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