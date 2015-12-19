مطار القاهرة يحبط تهريب 19 ألف أمبول علاج حيوانات بحوزة طباخ قادم من روسيا

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، أكبر محاولة لتهريب أدوية وعقاقير تستخدم فى علاج الحيوانات داخل عدة حقائب وكراتين مع راكب مصرى قادم من روسيا، أخفى 19 ألف أمبول حقنة خاصة بعلاج الحيوانات وألف شريط دواء خاص بالحيوانات تبلغ قيمتها المادية قرابة 409 ألف جنيه، لبيعها داخل الأسواق للأطباء البيطريين والمستشفيات الخاصة بعلاج الحيوانات.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أن محمد سرحان رئيس وردية الجمرك اشتبه فى الراكب المصرى والذى يعمل طباخا، لدى وصوله من موسكو عبر سلطنة عمان على الطائرة العمانية القادمة من مسقط.

وقام بلال حسن مأمورة الجمرك بتفتيش الراكب، وتحت إشراف ضياء الدين فتحى رئيس القسم، حيث عثر على المضبوطات البالغة 19 ألف انبول حقنة خاصة بعلاج الحيوانات وألف شريط دواء خاص بها أيضا.

أمر إبراهيم عبد اللطيف مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار بحجز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

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