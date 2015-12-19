الإفراج عن دفعة جديدة من أبناء سيناء من سجن بالإسماعيلية

أفرجت الأجهزة الأمنية في محافظة شمال سيناء اليوم السبت، عن دفعة جديدة من أبناء سيناء الذين كانوا محتجزين في أحد المقار الأمنية بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت مصادر أمنية وأهلية -في تصريح صحفي- إنه تم الافراج عن 25 شخصًا من أبناء محافظة شمال سيناء كانوا محتجزين بأحد سجون الإسماعيلية، بعد ثبوت عدم تورطهم في أي أعمال إرهابية أو قضايا جنائية.

وأضافت المصادر أنه تم إنهاء إجراءات الإفراج، ووصل المفرج عنهم إلى منازلهم في مناطق (بئر العبد والعريش والشيخ زويد)، وكان في استقبالهم ذووهم وأسرهم.

كانت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء قد شرعت خلال الأيام الماضية في الإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء، ووصل عدد المفرج عنهم إلى 107 أشخاص من العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد.