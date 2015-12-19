مساعد وزير العدل للطب الشرعي ينفى تعرضة لأزمة صحية

نفي المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعي مانشرته بعض المواقع الإخوانية وتم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من تعرضة لأزمة صحية دخل علي إثرها للرعاية المركزة.

وقال المستشار الشامى القاضى الذى اصدر احكاما بالإعدام علي مرسى وقيادات الاخوان في قضيتى الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس انه يتمتع بصحة جيدة ويستعد مع أسرته للاحتفال بذكري المولد النبوي

> وأضاف في اتصال هاتفي انه يتعجب من تلك الشائعات التى تعتبر تدخل في إرادة الله لان الصحة والمرض معرض له كل البشر ولن يستطيع أن أخفية.

كانت عدة مواقع إخوانية ورواد موقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا خبر تعرض المستشار شعبان الشامى لجلطة بالمخ وهو يتلقي العلاج داخل الرعاية المركزة وهذا ما نفاه القاضىي.