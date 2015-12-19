الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتزداد كميات السحب تدريجيا على السواحل وبعض المناطق الغربية خاصة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا على البحر شمالا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام وقد يضطرب شمالا صباحا في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب او الضباب الخفيف.

الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية/ 14 - 26/34 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنتين إلى أربع أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة تماما صباحا وعند الساعة السابعة و 43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية 19 دقيقة ظهرا .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 26 15 85 35 .

> دبي 26 16 80 30 .

> الشارقة 25 12 80 35.

> عجمان 25 14 75 35.

> أم القيوين 25 13 75 35 .

> رأس الخيمة 27 10 75 35 .

> الفجيرة 28 18 75 25.

> العين 27 13 80 25 .

> ليوا 26 10 90 25 .

> الرويس 25 14 85 30 .

> السلع 24 15 80 30.

> دلما 24 17 75 45 .

> طنب الصغرى 25 16 75 35 .

> طنب الكبرى 25 16 75 35 .

> أبوموسى 24 15 75 35.

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