' على يونايتد استغلال الفرصة التي لن تأتي إلا مرة واحدة وجلب أفضل مدرب بالعالم '

يؤمن ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق أن على فريقه استغلال فرصة احتمالية رحيل بيب جوارديولا عن بايرن ميونيخ والتعاقد معه.

وينتهي تعاقد جوارديولا بنهاية الموسم الجاري وأعلن المدرب الإسباني في وقت سابق أنه سوف يفصح عن قراره سواء بالتجديد أو بالرحيل عن الفريق البافاري خلال عدة أيام.

ولذلك يرى المدافع الإنجليزي السابق أنه حال رحيل جوارديولا عن بايرن ميونيخ يجب أن يستغل يونايتد الفرصة ويتعاقد معه.

وبرر ذلك الأمر في تصريحاته لصحيفة "جارديان" الإنجليزية قائلا:"الفكرة حاليا هي أنه حال ذهاب جوارديولا للدوري الإنجليزي فإنه لن يدرب سوى فريقا واحدا فقط".

وأكمل"لذلك هناك فرصة واحدة فقط للتعاقد معه، فهو لن يدرب مانشستر سيتي ثم يأتي إلى يونايتد على سبيل المثال".

وأضاف"الآن أمامك فرصة واحدة للتعاقد مع أفضل مدرب في العالم، هل جوارديولا هو أفضل من المدرب الذي تملكه الآن؟ إذا كانت إجابة يونايتد وسيتي بنعم فعليهم محاولة التعاقد معه".

وأردف"الأمر شبيه للغاية بإذا كان رونالدو أو ميسي متاحين للتعاقد معهم، لا أعتقد أن الأمر يختلف بين اللاعبين والمدربين".

وتابع"كل مدربي العالم يودون تدريب مانشستر يونايتد عدا مدرب مانشستر سيتي".

وأكمل"هي وظيفة ضخمة وإذا نجحت فيها سوف تتحول إلى البطل الذي قلب كل الأمور رأسا على عقب".

وأتم"لكن التعاقد مع جوارديولا لن يكون سهلا أيضا".