«طباخ» يحاول تهريب ١٩ ألف أنبول لعلاج الحيوانات من روسيا بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اكبر محاولة لتهريب أدوية وعقاقير تستخدم في علاج الحيوانات داخل عدة حقائب وكراتين مع راكب مصري قادم من روسيا، أخفي 19 الف انبول حقنة خاصة بعلاج الحيوانات والف شريط دواء خاص بالحيوانات بحوالي 409 الف جنيه ، لبيعها داخل الاسواق للأطباء البيطريين والمستشفيات الخاصة بعلاج الحيوانات خاصة الكلاب.

وقالت مصادر جمركية بالمطار اشتبه محمد سرحان رئيس وردية الجمرك في الراكب المصري والذي يعمل طباخ لدي وصوله من موسكو عبر سلطنة عمان علي الطائرة العمانية القادمة من مسقط ، قام بلال حسن مأمورة الجمرك بتفتيش الراكب بالتعاون مع احمد عبد القادر مامور الجمرك وتحت إشراف ضياء الدين فتحي رئيس القسم حيث عثر علي المضبوطات البالغة 19 ألف انبول حقنة خاصة بعلاج الحيوانات والف شريط دواء خاص بها ايضا ، امر ابراهيم عبد اللطيف مدير الادارة المركزية لجمارك المطار بحجز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب.