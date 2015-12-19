مدير أمن الغربية يستقبل إحدى الغارمات بعد سداد ديونها

استقبل اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، بمكتبه إحدى الغارمات وتدعى "حنان س أ" 31 سنة بائعة خضروات وفاكهة ومقيمة 10 ش الدهان بندر كفر الزيات والمحبوسة فى القضية رقم 28363 لسنة 2012 جنح مركز كفر الزيات وقضايا أخرى بتهمة تبديد مبلغ مالى قدره 4000 جنيه، لصالح الشاكى "شعبان ع م ن" ، حيث تم تسوية المبلغ وتسليمه للشاكى وتم تقنين الإجراءات القانونية وإخلاء سبيل السيدة المذكورة.

وقدمت المذكورة الشكر إلى مدير أمن الغربية ووزارة الداخلية لفك كرب الغارمين.

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