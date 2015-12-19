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مدير أمن الغربية يستقبل إحدى الغارمات بعد سداد ديونها

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مدير أمن الغربية يستقبل إحدى الغارمات بعد سداد ديونها مدير أمن الغربية يستقبل إحدى الغارمات بعد سداد ديونها
استقبل اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، بمكتبه إحدى الغارمات وتدعى "حنان س أ" 31 سنة بائعة خضروات وفاكهة ومقيمة 10 ش الدهان بندر كفر الزيات والمحبوسة فى القضية رقم 28363 لسنة 2012 جنح مركز كفر الزيات وقضايا أخرى بتهمة تبديد مبلغ مالى قدره 4000 جنيه، لصالح الشاكى "شعبان ع م ن" ، حيث تم تسوية المبلغ وتسليمه للشاكى وتم تقنين الإجراءات القانونية وإخلاء سبيل السيدة المذكورة.

وقدمت المذكورة الشكر إلى مدير أمن الغربية ووزارة الداخلية لفك كرب الغارمين.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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