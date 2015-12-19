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حلقة نقاشية حول دور مجلس النواب بالعجوزين فى كفر الشيخ

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حلقة نقاشية حول دور مجلس النواب بالعجوزين فى كفر الشيخ حلقة نقاشية حول دور مجلس النواب بالعجوزين فى كفر الشيخ
نظم برلمان مركز شباب العجوزين بكفر الشيخ ،اليوم،حلقة نقاشية حول"دور مجلس النواب"فى المرحلة القادمة، بمركز شباب العجوزين،التابع لمركز دسوق، حضره عدد كبير من أعضاء البرلمان والفتيات والشباب من أهالي قرية العجوزين.

أدار اللقاء المستشار حمدي أبوعمر تناول خلاله دور المجلس ودوره في التشريع والرقابة ودور لجانه النوعية وأهميته في المرحلة القادمة ووسائل الرقابة البرلمانية.

أقيمت الحلقة بإشراف محمد عبد المقصود مدير عام المديرية وعلي الراعى مدير إدارة البرلمان وهشام غانم مدير إدارة شباب دسوق وحنان حشاد مسئول البرلمان بإدارة دسوق وحضور مدير المركز ومسئول البرلمان بمركز شباب العجوزين.

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