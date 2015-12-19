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تفكيك عبوة ناسفة في «أبو صقل» بالعريش.. وتشديد الإجراءات الأمنية في شمال سيناء

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تفكيك عبوة ناسفة في «أبو صقل» بالعريش.. وتشديد الإجراءات الأمنية في شمال سيناء تفكيك عبوة ناسفة في «أبو صقل» بالعريش.. وتشديد الإجراءات الأمنية في شمال سيناء

 

الجيش المصري بسيناء
>أرشيفية

نجح خبراء المفرقعات، اليوم السبت، في تفجيرعبوة ناسفة، وضعها مجهولون في الشارع الرئيسي بمنطقة أبوصقل بالعريش، دون وقوع إصابات أو خسائر.

كانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء قد تلقت بلاغًا بوجود جسم غريب في الشارع الرئيسي بمنطقة أبوصقل بالعريش، وانتقلت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات إلى موقع وجود الجسم، وفرضت طوقا أمنيا حوله، وأغلقت الشارع جزئيا من الجانبين، حتى تم الكشف عن الجسم الغريب واتضح أنه عبوة ناسفة، تم تفكيكها ودون وقوع أية إصابات أو خسائر.

وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية، في تصريح صحفي، إن محافظة شمال سيناء تشهد إجراءات أمنية مشددة على الطرق الرئيسية والفرعية، وإن الإجراءات تشمل إقامة عدة كمائن ثابتة ومتحركة، ويتم تفتيش السيارات المارة والاطلاع على هويات المواطنين.

وأضافت المصادر أنه تمت مراجعة إجراءات تأمين المنشآت الأمنية وتأمين مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، إلى جانب القيام بعمليات تمشيط واسعة فى محيط المنشآت الحكومية والأمنية، مع تعزيز التواجد الأمني في كافة مناطق المحافظة.

وتتزامن الإجراءات الأمنية المشددة مع انطلاق حملات أمنية موسعة في مناطق (جنوب العريش ورفح والشيخ زويد).

ا  ش   ا

 

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