أخبار العراق اليوم.. العبادى يلوح بإجراءات ضد تركيا إذا لم تسحب قواتها

العبادى يلوح بإجراءات ضد تركيا إذا لم تسحب قواتها من العراق

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ركزت أخبار العراق اليوم السبت على تصريحات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بأتخاذ إجراءات ضد تركيا إذا لم تسحب قواتها من العراق، كما تناولت أخبار العراق اليوم، استعداد العراق لإختيار ملكة جمال لأول مرة منذ 40 عاما.اهتمت أخبار العراق اليوم بخبر تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن حكومة بغداد لن تسمح ببقاء القوات التركية في العراق، متوعدا باتخاذ إجراءات إذا لم تسحب أنقرة جنودها.

وحذر العبادي، مما سماها بمحاولات جهات تعمل بـ"أجندات معروفة لإثارة الفتن" في العراق، مجددا تأكيده بأن حكومته لن تسمح ببقاء القوات التركية على الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يساند العراق أمام انتهاك تركيا لسيادة أراضيه. وأرجع العبادي رفض أنقرة سحب تلك القوات إلى "خشية مسؤوليها" من الإقدام على ذلك لـ"دواع داخلية".

ملكة جمال العراق لأول مرة

>ولأول مرة تهتم أخبار العراق اليوم باختيار ملكة جمال عراقية، حيث يستعد العراق مرة منذ عام 1974 لاختيار ملكة جمال البلاد، وسط موجة غضب من قبل رجال دين وتهديد زعماء العشائر العراقية لـ "تنافيها مع الأخلاق العامة".

وانسحبت فتاتان على الأقل من المسابقة بعد تلقيهما تهديدات بالقتل، كما ألغى المنظمون فقرة عرض ملابس السباحة من المسابقة وأرجأوا حفل الختام الذي سيبث تلفزيونيا في محاولة لتخفيف الانتقادات لهذه المسابقة.

وأفاد المتحدث باسم المسابقة وأحد أعضاء لجنة التحكيم، سنان كامل، بأن المنظمين حاولوا استبعاد أوجه المسابقة التي قد لا تتماشى مع محاذير وحساسيات بلد محافظ، يرفض عرض أجساد النساء علنا.