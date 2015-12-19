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الرئيس يوجه الحكومة بمواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتنمية الصعيد

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الرئيس يوجه الحكومة بمواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتنمية الصعيد الرئيس يوجه الحكومة بمواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتنمية الصعيد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية مواصلة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى بما يساهم فى تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات.

وأشار الرئيس إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية بها لتلبية احتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، السبت، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

كما أكد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولى وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيراً إلى أهمية أن تؤدى جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات.

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مصر 365

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