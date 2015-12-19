مجموعة اللولو تعتزم استثمار 3 مليار جنيه بإقامة 10 فروع لها فى مصر

أفتتحت اليوم مجموعة اللولو العالمية،-التي تتخذ من الإمارات مقرا رئيسيا - أول هايبر ماركت لها بالقاهرة ،وقال رئيس المجموعة أنها تعتزم استثمار 3 مليار جنيه فى انشاء 10 أفرع لها بمصر .

حضر الإفتتاح طارق قابيل،وزير الصناعة والتجارة الخارجية وخالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية،وسحر نصر،وزيرة التعاون الدولى ومصطفى جلال السعيد، محافظ القاهرة .

>كما حضر يوسف علي أم. أى.، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وسيفى تى. روباوالا، الرئيس التنفيذى، وأشرف على أم. أى.، المدير التنفيذى، ومحمد ألطاف، مدير اللولو فى مصر.

> وقال يوسف على أم. أى، رئيس المجموعة : "نحن نعتبر مصر سوق مهم جدا بالنسبة لنا وخبرتنا لأكثر من أربعة عقود من النجاح والإنجاز والتميز فى قطاع تجارة التجزئة من المؤكد أنها ستساعد على أن تصبح متاجرنا للتجزئة الأكثر شعبية فى المنطقة والمصريين بالفعل يعرفون جيّدا اللولو، ونسعى الى جلب تجربة مراكز التسوق على مستوى عالمى عبر المحاولة بتقريبها إليهم فى مواقع مختلفة هامة فى هذا البلد العظيم، ووفقا لبرامجنا، نعتزم استثمار 3 مليار جنيه مصرى فى إنشاء 10 متاجر هايبر ماركت جديدة بجميع أنحاء مصر".

>وأضاف يوسف أن الهايبر ماركت سيقدم فرصة سانحة للمجتمع المحلى بتشجيع القطاع الزراعى المصرى عن طريق الشراء وتشجيع الإنتاج الزراعى المحلى بتصديره إلى محلاتنا فى دول مجلس التعاون الخليجى والشرق الأقصى، .. وتابع : " نعتقد أن وجود قوى عاملة وطنية قوية أمر حيوى لنجاحنا على المدى الطويل لأنه يساعد فى خلق المعيشة المجتمعية المستدامة، ولدينا خطة طموحة لإستيعاب الشباب الطموح وتوليد المزيد من فرص العمل لهم فى المستقبل، فى الوقت الراهن، هناك أكثر من 800 مصرى يعمل فى الهايبر ماركت الجديد وأكثر من 3000 مصرى يعملون فى متاجرنا ببلدان أخرى".

ووفقاً للشركة فأنه خلال السنتين القادمتين سوف توفر حوالى 10الاف فرصة عمل للمصرين، كما تورد حاليا بـ 50 مليون جنيه من الفواكه، الخضروات، اللحوم ، الجبن،وهذا المبلغ يصل خلال السنوات القادمة لـ 150 مليون جنيه .

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