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4 تبديلات على تشكيل يونايتد لمواجهة نورويتش.. عودة روني للقاء تاريخي

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4 تبديلات على تشكيل يونايتد لمواجهة نورويتش.. عودة روني للقاء تاريخي 4 تبديلات على تشكيل يونايتد لمواجهة نورويتش.. عودة روني للقاء تاريخي

أجرى لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أربعة تبديلات على تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة نورويتش سيتي يوم السبت.

ويستضيف يونايتد في ملعبه أولد ترافورد منافسه نورويتش لحساب الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل أصحاب الأرض المبارا بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرضوا لها في الجولة الماضية على يد بورنموث.

ودفع المدرب الهولندي في التشكيل بكل من واين روني، آشلي يونج، فيل جونز، وكريس سمالينج.

وتعد هذه المباراة تاريخية بالنسبة لروني فهي رقم 500 له في مسيرته مع النادي منذ انضمامه إليه قادما من إيفرتون.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آشلي يونج- فيل جونز- كريس سمالينج- دالي بليند

في الوسط: مايكل كاريك- مروان فيلايني- ممفيس ديباي- خوان ماتا

في الهجوم: أنتوني مارسيال- واين روني

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فيديو اليوم السابع